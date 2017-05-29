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Происшествия
Водитель фуры погиб от взрыва колеса на территории «Ленфильма» в Петербурге

Водитель фуры погиб от взрыва колеса на территории «Ленфильма» в Петербурге

9:50  29 Мая 2017
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Водитель фуры погиб от взрыва колеса на территории «Ленфильма» в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Водитель грузовика Skania погиб от взрыва колеса на территории «Ленфильма» в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Красносельскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувшее воскресенье в 21.30 в полицию поступило сообщение о том, что по адресу улица Тамбасова на территории «Ленфильма» взорвалось колесо автомобиля. В салоне транспортного средства на тот момент находился водитель. При выезде на место происшествия был обнаружен труп Руслана З. 1973 года рождения. 

Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#петербург #ленфильм
Дана Балан
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