Пьяный студент из Франции выпал из окна третьего этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 мая. В Мариинскую больницу Петербурга с многочисленными травмами госпитализирован студент из Франции: нетрезвый юноша выпал из окна третьего этажа.

Как стало известно ФАН, ЧП произошло накануне поздним вечером. Гражданин Франции, 1993 года рождения, в тяжелом состоянии был доставлен в Мариинскую больницу с улицы Чайковского. По данным правоохранителей, он выпал из окна парадной на третьем этаже здания.

Врачи диагностировали у юноши закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом обеих костей предплечья, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, закрытый перелом пяточной кости.

По данным медиков, студент был в состоянии алкогольного опьянения.