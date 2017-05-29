Центробанк объединит кредитные истории заемщиков

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Москва, 29 мая. Эксперты Банка России разрабатывают предложение по изменению закона «О кредитных историях». Основная цель данной инициативы — объединение трех крупнейших бюро кредитных историй в единую базу данных. В ЦБ рассчитывают на то, что после этого финансовые учреждения смогут получать более полную информацию о должниках, уровень закредитованности россиян будет снижаться.

В скором времени соответствующие поправки будут вынесены на рассмотрение Госдумы. В Банке России подчеркнули, что авторами идеи были компании-кредиторы. Банки, МФО и потребительские кооперативы предложили сформировать единую базу данных для получения всей информации о кредитах и доходах будущего заемщика, чтобы увидеть точную картину его долговых обязанностей.