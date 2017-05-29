Синоптики рассказали, каким будет начало лета в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 мая. Лето в Петербурге начнется с холодов: 1 июня ожидается всего +10 градусов, предупреждают синоптики.

До конца мая температура воздуха днем будет составлять в среднем +13...+15 градусов, а вот лето начнется с похолодания. Как прогнозируют специалисты, температура воздуха днем составит +10 градусов; утром - и того холоднее: всего +5 градусов. В пятницу, 2 июня, воздух днем прогреется до +9 градусов. Кроме того, в первые дни июня будет лить дождь.

Потепление начнется после 5-го числа: 6 июня столбик термометра поднимется до отметки в +15 градусов, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Москвичам с погодой 1 июня повезет гораздо больше: синоптики прогнозируют в столице +22 градуса. Однако не исключается вероятность осадков.