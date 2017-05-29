Новороссия сегодня: Коминтерново без газа и света, Порошенко «готовится» к приезду ОБСЕ

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Донбасс, 29 мая. Коминтерново на линии огня украинской армии. ВСУ не соблюдают минские соглашения. Киевская пропаганда предрекает победу в Донбассе украинской армии. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Коминтерново оставили без света и газа

Более тысячи снарядов различного калибра было выпущено по территории республик Донбасса с позиций ВСУ и карательных батальонов за минувшие сутки. Помимо «стандартного набора», украинские военные в последние недели все чаще используют РСЗО «Град», что прямо противоречит минским соглашениям и приводит к многочисленным разрушениям объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Так, накануне поселок Коминтерново на юге ДНР в результате обстрела был обесточен, а кроме того, остался без газа. На данный момент власти республики возобновили водоснабжение и газообеспечение поселка.

«Минск» не для всех

В очередной раз украинские силовики сорвали предусмотренное комплексом мер разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Со стороны ЛНР была выпущена сигнальная ракета о готовности к разведению, но украинская сторона проигнорировала сигнал, что в итоге подтвердили представители ОБСЕ, которые находились на украинской стороне.

Дипломатия по-украински

Ранним утром 28 мая от мощнейших ударов артиллерии содрогнулся временно оккупированный украинскими силовиками город Донецкой народной республики Красногоровка (Марьинский район). В результате обстрела были разрушены школа, больница и многочисленные строения жилого фонда. По последним данным, ранения получили восемь мирных жителей, город остался без воды. К вечеру водоснабжение частично восстановили.

Украинские СМИ как под копирку практически одновременно заявили о том, что обстрел велся с позиций ВС ДНР, ссылаясь на заявления штаба так называемой АТО. В то же время пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в сообществах «Марьинка 24», активно обсуждая происходящие события, заметили, что обстрелы были произведены из мест расположения ВСУ у населенного пункта Марьинка. Данную информацию также подтвердил и заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин, заявив, что обстрел Красногоровки производился из населенных пунктов Курахово и Марьинка (временно оккупированные Украиной населенные пункты республики).

Кроме того, в выпусках новостей на украинском ТВ не были упомянуты сведения о некоторых поврежденных объектах. Например, о частичном разрушении многоквартирного дома по адресу ул. Толстого, 4 и иных строений, данные по которым уточняются. Расположение указанного объекта и характер полученных повреждений свидетельствует о попадании в него снаряда, выпущенного с позиций ВСУ под населенным пунктом Марьинка.

Напомним также, что с 28 по 31 мая на Украине находится делегация постоянных представителей стран-участниц ОБСЕ, основной повесткой дня которой является изучение ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Данная практика уже давно стала нормой украинской внешней политики, когда перед международными визитами Порошенко и иными мероприятиями происходят жестокие провокации в мирных городах, разрушается инфраструктура, объекты промышленности, гибнут и страдают люди, а власть «незалежной» во всем обвиняет ВС Новороссии.

Вещатели будущего и новые приемы украинской пропаганды

Ряд украинских СМИ опубликовал интервью с волынской «провидицей» Мариной Синявской, которая предрекла до конца 2017 погибель и распад России, возврат Донбасса и Крыма в лоно великой и могучей Украины.

Все бы ничего, но только реальность кардинально отличается от того, что хотят слышать отдельные категории жителей «незалежной»: кабальные платежки по коммунальным услугам, безработица и крайне низкий уровень доходов населения вместе с нарастающим политическим кризисом и произволом чиновников, а самое главное — непрекращающаяся братоубийственная война, скорее, приведет к развалу самой Украины. Впрочем, у киевского режима осталось не так много возможностей хоть как-то держать позиции, так что ничего удивительного в помощи «провидицы», конечно, нет.