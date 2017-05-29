Путин одобрил введение надзора за лицами, отсидевшими за тяжкие преступления

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Москва, 29 мая. Глава российского государства Владимир Путин утвердил поправки в закон, который регламентирует вопросы административного надзора за лицами, выпущенными из мест лишения свободы. Текст соответствующего закона был размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно утвержденным поправкам, вводится неукоснительный административный контроль за лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности после освобождения этих осужденных из пенитенциарных учреждений.

Кроме того, обязательный контроль вводится за лицами, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Данные лица должны приходить в орган внутренних дел в течение 1-4 раз ежемесячно, говорится в документе.