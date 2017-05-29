«Крымский мост» разлили по бутылкам

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Симферополь, 29 мая. В Крыму начали разливать по бутылкам вино «Крымский мост», заложенное на пяти винодельнях Крыма и Кубани в начале строительства Керченского моста. В настоящее время специалисты крымского завода шампанских вин «Новый свет» завершают технологические операции по подготовке партии к выпуску.

«Первым по бутылкам разлито игристое вино в Крыму на заводе шампанских вин «Новый свет», специалисты проводят последнюю технологическую операцию — перекладку бутылок», — сообщили в информационном центре «Крымский мост».

Целый ряд винодельческих предприятий Крыма — «Новый свет», «Шато Тамань», «Массандра» и «Фанагория» — готовят к выпуску коллекционные вина, посвященные строительству моста, соединившего Кубань и Крым. Предполагается, что бутылки с этими винами будут откупорены на завершение строительства.