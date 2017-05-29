Масштабная авария на энергосетях произошла в Сибири

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Новосибирск, 29 мая. Крупная авария на энергосетях произошла в понедельник утром в Сибири, сообщается на сайте Минэнерго России.

В результате произошло снижение электронагрузки на Хакасский и Саянский заводы «РусАла» на 1,4 ГВт. Кроме того, был зафиксирован сбой технологический процессов. Саяно-Шушенская ГЭС снизила нагрузку на 1,6 ГВт.

Причиной аварии стали ошибочные действия персонала. Как сообщили в ведомстве, на подстанции 500 кВ «Означенное» при переключении для выхода в ремонт первой системы шин первой секции 220 кВ отключилась первая и вторая системы шин первой секции 220 кВ. В результате были обесточены три подстанции, которые снабжают электроэнергией заводы «РусАла».

Через минуту произошла полная потеря телеметрической информации и диспетчерской связи между Хакасским региональным диспетчерским управлением и подстанциями. По команде диспетчера были отключены и введены в резерв гидрогенераторы NN1 и 9 Саяно-Шушенской Гэс, передает «Свободная пресса».

Через полчаса энергетики включили под напряжение первую систему шин первой секции на подстанции «Означенное», было подано напряжение на подстанцию ГПП-1 Саянского алюминиевого завода. Еще через полчаса удалось восстановить диспетчерскую связь, подать напряжение на остальные подстанции заводов «РусАла».