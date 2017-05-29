Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Россиянин на мотоцикле разбился в страшном ДТП в Таиланде

Россиянин на мотоцикле разбился в страшном ДТП в Таиланде

9:26  29 Мая 2017
85

Россиянин на мотоцикле разбился в страшном ДТП в Таиланде

Бангкок, 29 мая. Житель Магадана погиб в автокатастрофе на Пхукете: вместе со своей спутницей он врезался в мачту электропередачи на скутере.

По данным полиции Патонга, 27 мая около пяти часов утра россиянин катался на скутере вместе со своей подругой, гражданкой Таиланда. Не справившись с управлением, они врезались в мачту электропередач рядом с кольцевой развязкой Kalim Junction у северной оконечности пляжа в Патонге. 

Как сообщают «Новости Пхукета», россиянин и его девушка были экстренно госпитализированы, но врачи не смогли им помочь. В полиции отметили, что оба погибших ездили на скутере без шлемов.

#таиланд #пхукет
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть