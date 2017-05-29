Черногория обвинила Россию в «открытом вмешательстве» в свои внутренние дела

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Подгорица, 29 мая. Россия «сильно вмешалась во внутренние дела» Черногории и попыталась воспрепятствовать намерению властей вступить в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, передает RTCG.

Соглашение о вступлении Черногории в НАТО ратифицировано всеми странами — членами Альянса, и в минувший четверг Черногория впервые участвовала в саммите. 5 июня пройдет окончательная процедура получения членства в НАТО Черногорией.

Дарманович заявил, что Россия якобы «открыто вмешивалась» во внутриполитические вопросы Черногории. Кроме того, отметил глава черногорского МИД, Москва в последние два-три года выступает против расширения НАТО.

«Мы решили свои основные цели определять сами, и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась и, конечно, мы защищались», — заявил Дарманович.

Представитель Черногории заверил, что членство страны в НАТО не направлено против кого бы то ни было, в том числе против России. При этом Дарманович не очень высоко отозвался о торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. По его словам, Россия является далеко не самым важным партнером страны, хотя в Черногории немало российских туристов, а кроме того, Дарманович оценил российские инвестиции в Черногорию как неэффективные.