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Экономика
Путин ратифицировал протокол о госзакупках в зоне свободной торговли в СНГ

Путин ратифицировал протокол о госзакупках в зоне свободной торговли в СНГ

10:01  29 Мая 2017
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Путин ратифицировал протокол о госзакупках в зоне свободной торговли в СНГ

Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола о зоне свободной торговли СНГ и порядке регулирования госзакупок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Протокол устанавливает цели, принципы регулирования и основные требования в сфере государственных и муниципальных закупок на территории стран — участниц договора. 

Ожидается, что ратификация протокола позволит расширить экономическое сотрудничество в СНГ, повысить эффективность и результативность госзакупок, повысить конкуренцию в данной сфере.

#путин #снг
Владимир Багров
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