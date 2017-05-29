Путин ратифицировал протокол о госзакупках в зоне свободной торговли в СНГ

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Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола о зоне свободной торговли СНГ и порядке регулирования госзакупок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол устанавливает цели, принципы регулирования и основные требования в сфере государственных и муниципальных закупок на территории стран — участниц договора.

Ожидается, что ратификация протокола позволит расширить экономическое сотрудничество в СНГ, повысить эффективность и результативность госзакупок, повысить конкуренцию в данной сфере.