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Москва, 29 мая. Пользователь под ником Anton31Kah обнаружил странную особенность голосового приложения Siri — если попросить помощника деактивировать сотовую сеть, он сообщил, что данная функция недоступна без пароля для разблокировки смартфона. Если запросить состояние настроек сетей, срабатывает баг, после чего гаджет предлагает панель управления ими автоматически.

Таким образом, любой может управлять смартфоном без использования пароля. Тем не менее, доступ к персональным данным с помощью этого бага получить невозможно.

Пользователи социальных сетей активно делятся различными примерами использования обхода блокировки. В частности, это дает возможность разыграть все контакты.