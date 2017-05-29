Бери или плати: в России могут вернуться штрафы за недобор газа

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Москва, 29 мая. Один из крупнейших газодобытчиков России НОВАТЭК предложил вернуть ответственность покупателей газа за недобор заказанных объемов голубого топлива. Идею поддерживают в Минэнерго.

Штрафные санкции за недобор газа отменялись поэтапно. Сначала в 2009 году — для крупных потребителей, а затем в 2012-м для средних и мелких.

Как сообщил «Известиям» глава Минэнерго Александр Новак, ведомство поддерживает инициативу.