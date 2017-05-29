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Россия
Бери или плати: в России могут вернуться штрафы за недобор газа

Бери или плати: в России могут вернуться штрафы за недобор газа

9:09  29 Мая 2017
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Бери или плати: в России могут вернуться штрафы за недобор газа

Москва, 29 мая. Один из крупнейших газодобытчиков России НОВАТЭК предложил вернуть ответственность покупателей газа за недобор заказанных объемов голубого топлива. Идею поддерживают в Минэнерго. 

Штрафные санкции за недобор газа отменялись поэтапно. Сначала в 2009 году — для крупных потребителей, а затем в 2012-м для средних и мелких. 

Как сообщил «Известиям» глава Минэнерго Александр Новак, ведомство поддерживает инициативу. 

«Совместно с ФАС мы работаем над повышением прозрачности тарифообразования, собираемся вводить механизм «бери или плати», единый регулируемый тариф на хранение, механизм контроля затрат на транспортировку», — рассказал министр.

Бери или плати: в России могут вернуться штрафы за недобор газа

#новак #газ #минэнерго #новатэк
Олеся Волкова
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