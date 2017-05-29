Игорь Виттель: Завидую одесской паре, зарабатывающей бешеные деньги в Интернете. ФАН-ТВ

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Почти 10 тысяч Интернет-экспертов, представителей государства, научного сообщества, студентов различных вузов приняли участие в 21-м Российском форуме «РиФ + КиБ», прошедшем недавно в Подмосковье. Аббревиатура емкая, расшифровка сложная: Российский Интернет Форум Конференция «Интернет и бизнес». Одним из участников форума стал Игорь Виттель, российский журналист, телеведущий, писатель, продюсер, глава консалтинговой компании «Виттель и партнеры», генеральный директор информационно-аналитического центра «Политика и Безопасность». В эксклюзивном интервью ФАН-ТВ он рассказал о том, как разные поколения российских граждан взаимодействуют сегодня с Интернетом и справляются с колоссальными объемами доступной информации.

– Игорь, каким вы видите влияние цифры на офф-лайн сегодня?

– Полностью меняет, конечно, и политическую сцену преобразовало. И мы видим, судя по реакции нашей власти, что они как бы начинают опасаться этого влияния. Безусловно, и бизнес тоже. Интернет, конечно – если брать последние 25 лет – полностью перевернул картину мира, и наше существование без него сейчас невозможно.

– Что вас поражает, удивляет в последние годы больше всего?

– Меня поражают какие-то вещи, которые… Вы знаете, я, видимо, в силу своего возраста (как, в общем, возвраста человека уже не слишком молодого), во-первых, с грустью понимаю, что если раньше мы смеялись, возможно, над нашими родителями и вообще над тем поколением, которое не очень понимало, что такое компьютер, и как нажимать на кнопки, то сейчас какие-то вещи и для меня уже технологически сложны. А с другой стороны, например, такие вещи, о которых сегодня Тина Канделаки говорила про киберспорт, – для меня вот эти все «твитчи» и многочасовые наблюдения за тем, как другие люди занимаются якобы киберспортом или другими какими-то непонятными вещами, для меня абсолютно непонятны. А когда я понимаю, что эти люди зарабатывают на этом серьезные деньги, то я уже с завистью к этому отношусь. Я вот наблюдаю за разными детскими каналами, например, где дети просто, например, Мистер Макс и Мисс Кэти – есть такой знаменитый канал, где одесская пара с двумя детьми зарабатывает сотни тысяч долларов просто на том, что они с детьми внимательно разворачивают игрушки, играют вместе с ними… Для меня это безумие!

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– Такие тенденции – это показатель чего? У нас происходит смена менталитета, принципиальная смена эпох, или как это назвать?

– В общем, да, появились какие-то вещи, которые для нас – людей старшего поколения – выглядят дико. Вообще, конечно, то количество информации и контента, которое сваливается на нас каждый день, превышает возможности человеческого организма. Я, например, даже подписки в Telegram-канале физически не успеваю читать. Перед сном смотрю, у меня там несколько сотен подписок, я их начинаю читать и понимаю, что – всё, не могу.

– У меня то же самое. И здесь, наверное, уже возникает вопрос приоритетов, а значит, качества контента…

– Ну, это уже следующий вопрос. Как выясняется, можно зарабатывать сотни тысяч долларов и миллионов в тех нишах, к которым качество контента не имеет никакого отношения. Поэтому я не берусь сейчас об этом судить. Да, нужен качественный контент, но это будет уже такая отдельная вещь. Будет такое массовое потребление – а будет другое. Но пока, вы знаете, формата ни нового телевидения, ни потребления нового качественного контента, видео, по крайней мере, я не вижу.

– Пока его нет, но все идет к тому, что оно зародится?

– Я думаю, что да. Я понимаю, что это будет некое взаимопроникновение, конвергенция, интерактивность… Но пока никто этого не видит. Все пытаются вслепую нащупать, но пока еще не нащупали.

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