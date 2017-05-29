Минобороны Японии назвало высоту полета ракеты КНДР

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Токио, 29 мая. Высота полета ракеты, которая была запущена Северной Кореей, составила сто километров. Об этом в понедельник заявила глава военного ведомства Японии Томоми Инада.

По ее словам, учитывая дальность полета, в оборонном ведомстве предположили, что это была ракета типа «Скад».

Ракета стартовала из района города Вонсан, расположенного на восточном побережье КНДР. Согласно предварительной информации, за шесть минут она пролетела примерно 450 километров и рухнула в Японское море.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга заявил, что Токио выражает резкий протест из-за пуска ракеты.