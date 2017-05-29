Алеппо стал родиной нового сорта хлопка

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Алеппо, 29 мая. Специалисты научно-исследовательского центра (НИЦ) хлопка в Алеппо вывели новый сорт этого растения. Об этом журналистам сообщил директор центра Ахмад Джумаа.

Новый сорт получил название «Алеппо-124». В настоящее время ведутся исследования его свойств. Вместе с тем, ученые уверяют, что «Алеппо-124» является универсальным продуктом и имеет ряд преимуществ перед другими местными сортами: он является более урожайным и устойчивым к вредителям.

Из-за войны ученым пришлось фактически начинать разработку с самого начала. В 2012 году спецхранилище научно-исследовательского центра оказалось в руках боевиков, и они вывезли оттуда все имевшиеся 400 тонн семенного фонда, а кроме того, разрушили арыки на полях, использовавшихся для выращивания экспериментальных сортов и т.д.