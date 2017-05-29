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Происшествия
Изуродованный труп пенсионерки обнаружили в ее квартире в Петербурге

Изуродованный труп пенсионерки обнаружили в ее квартире в Петербурге

9:00  29 Мая 2017
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Изуродованный труп пенсионерки обнаружили в ее квартире в Петербурге
Санкт-Петербург, 29 мая. В Приморском районе Петербурга в квартире обнаружено тело пенсионерки с многочисленными следами побоев.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Северной столицы, накануне около восьми часов утра в квартире одного из домов в Шишмаревском переулке было найдено тело пенсионерки, 1926 года рождения.

Как уточнили в полиции, при осмотре выяснилось, что на теле женщины имеются многочисленные следы побоев: множественные кровоподтеки лица, разрыв губ, кровоизлияние грудной клетки, рук и ног. 

Тело погибшей отправили в морг для установления причины смерти.

#петербург #преступление
Олеся Волкова
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