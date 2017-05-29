Безработный педофил чуть не изнасиловал школьницу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 мая. Безработный мужчина пытался изнасиловать ученицу восьмого класса.

Как сообщает источник ФАН, накануне в правоохранительные органы обратилась женщина 1975 года рождения с заявлением о том, что 24 мая неизвестный преступник пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2002 года рождения, ученицы восьмого класса.

В ходе расследования сотрудниками полиции был задержан мужчина 1977 года рождения, неработающий. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.