Театр абсурда: зачем в США советника и зятя Трампа обвиняют в связях с РФ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полностью доверяет своему старшему советнику, а также зятю Джареду Кушнеру, которого обвиняют в отношениях с представителями Российской Федерации. Об этом глава США заявил в воскресенье, 28 мая. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о продолжающихся информационных атаках на администрацию Трампа.

По словам американского лидера, Кушнер отлично делает свою работу, он работает над государственными программами, которые смогут сэкономить Соединенным Штатам миллиарды долларов. «Он уважаем буквально всеми», — добавил президент США.

Как передавала Lenta.ru, американские средства массовой информации, ссылаясь на некий доклад разведки, сообщили, что Джаред Кушнер и российский посол в Штатах Сергей Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между новой администрацией Дональда Трампа и Москвой. По утверждениям СМИ, Кисляк якобы доложил своему руководству предложение Кушнера, которое было сделано во время их встречи в начале декабря в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Кроме того, телеканал NBC News сообщил, что Федеральное бюро расследований начало проверку по так называемому «российскому делу» в отношении Кушнера. Американские СМИ утверждают, что советник президента владеет важной информацией, которая тесно связана с расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». 18 мая текущего года курировать расследование был назначен бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Отметим, что Российскую Федерацию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. Согласно рассекреченной части доклада американских спецслужб, опубликованной еще в январе 2017 года, президент России Владимир Путин якобы лично распорядился организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Дональда Трампа.

Как пояснил ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в США не утихает и вряд ли утихнет скандальная активность в связи с очередными обвинениями американского президента в «опасных связях» с Россией. Круг подозреваемых расширяется, и теперь помимо сотрудников администрации или предвыборного штаба Дональда Трампа очередь дошла и до его близких. И вопрос сейчас не в том, сможет или нет Трамп отбить эту атаку, а в том, выдержит ли он еще три с половиной года работы в режиме «осажденной крепости». Пока, насколько можно судить, американский президент держится хорошо, однако мы не знаем, чего это ему стоит, и насколько отражение атак со стороны «фальшивой прессы» снижает его возможность концентрироваться на своих прямых обязанностях.

«Есть ли вероятность того, что Джаред Кушнер действительно обсуждал с российским послом в США Сергеем Кисляком возможность установления прямой линии связи с Москвой в обход официальному каналу? Вполне возможно. Более того, если это действительно так, то ведь и причины лежат на поверхности. Зная, что будет находиться «под колпаком» американских спецслужб, которые в любой момент могут организовать «утечку» информации в СМИ, Трамп продумывал варианты альтернативных форм взаимодействия с Москвой и, возможно, другими мировыми столицами. В этой связи, кстати, иначе выглядит и скандальная история с домашним сервером Хиллари Клинтон, которая, будучи госсекретарем, использовала его, в обход принятых процедур, для ведения деловой переписки. Она, очевидно, тоже хотела уйти от пристальных глаз спецслужб. Трамп для этих же целей может использовать тех, кто, как он считает, никогда не предаст — самых близких людей, членов семьи», — пояснил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, политики высочайшего ранга попадают, таким образом, в парадоксальную ситуацию. С одной стороны, они все меньше доверяют спецслужбам, опасаясь, что в какой-то момент те могут сыграть против них, организовав попадание в прессу компромата. С другой стороны, пытаясь уйти от назойливой опеки «глубокого государства», они подставляются еще больше, выставляя себя чуть ли не агентами других стран или, во всяком случае, некомпетентными руководителями.

«Опасность для Трампа заключается не только в ссоре со спецслужбами, а в том, что от него может отказаться его собственная Республиканская партия. Уже сейчас, имея большинство в обеих палатах Конгресса, республиканцы не спешат поддерживать ряд ключевых инициатив Трампа, за которые они сами до его избрания президентом рьяно выступали. Прежде всего, речь идет об отмене медицинской реформы Барака Обамы. Если информационный накат на нынешнего президента будет продолжаться, а пока нет оснований верить в обратное, то поддержка со стороны однопартийцев станет еще меньше. В конце концов, каждый из них желает переизбраться в своем штате на следующий срок, а если избиратели будут напрямую ассоциировать конгрессменов с президентом, которого в мейнстримовых СМИ де-факто обвиняют в работе на другое государство, то их симпатии могут сместиться в сторону независимых кандидатов или даже Демократической партии. Находясь сейчас в оппозиции, да еще и имея поддержку ведущих медиа, демократы могут уже скоро восстановить свои позиции. А это, в логике порочного круга, повысит недовольство Трампом со стороны Республиканской партии: не оправдал высокого доверия, все провалил, дал возможность демократам взять реванш», — резюмировал Станислав Бышок.

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