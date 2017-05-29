Труп мужчины с перерезанным горлом найден в заброшенном цеху в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 мая. После тушения возгорания в одном из заброшенных цехов, расположенных около Обводного канала в Петербурге был обнаружен труп мужчины.

Как сообщают источники Федерального агентства новостей, тело было обнаружено в воскресенье около 21 часа. Первичный осмотр показал, что неопознанный мужчина в возрасте около 35 лет был жестоко убит — ему перерезали горло. Можно предположить, что пожар в помещении был устроен убийцами.

На месте происшествия работает полиция, устанавливается личность и род занятий убитого, специалисты работают над выяснением всех обстоятельств убийства.