Тела трех парней найдены под мостом на юге Москвы

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. На юге Москвы под мостовым сооружением на пересечении Шипиловского проезда и МКАД обнаружены тела трех молодых человек.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД, сообщение о страшной находке поступило в полицию накануне во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулась следственная группа.

Как было установлено, что трое погибших – 1998 года рождения. На месте были найдены пакеты с неустановленным, предположительно наркотическим веществом. Тела были отправлены на судмедэкспертизу.