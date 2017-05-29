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Происшествия
Тела трех парней найдены под мостом на юге Москвы

Тела трех парней найдены под мостом на юге Москвы

8:52  29 Мая 2017
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Тела трех парней найдены под мостом на юге Москвы

Москва, 29 мая. На юге Москвы под мостовым сооружением на пересечении Шипиловского проезда и МКАД обнаружены тела трех молодых человек.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД, сообщение о страшной находке поступило  в полицию накануне во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулась следственная группа.

Как было установлено, что трое погибших – 1998 года рождения. На месте были найдены пакеты с неустановленным, предположительно наркотическим веществом. Тела были отправлены на судмедэкспертизу.

Алексей Громов
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