СМИ узнали о планах США перезапустить переговоры с РФ по Украине: что это значит

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует перезапустить переговоры с Россией и вдохнуть новую жизнь в процесс мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на источники среди американских чиновников. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экспертом о том, чего ждать от этого перезапуска и что может как помешать, так и помочь Трампу в этом деле.

По мнению журналистов, Украина является важной темой для госсекретаря США Рекса Тиллерсона: она может дать толчок новому плану Трампа по налаживанию отношений с Россией. Потому Вашингтон, по слухам, собирается перезапустить мирные переговоры по Донбассу и достичь лучшего результата. Об этом вроде бы общались Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Washington Post также уверяет: Тиллерсон вот-вот назначит специального посланника от госдепартамента. Он будет напрямую общаться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что Россия не является для Трампа каким-то приоритетным направлением. Да, в своей предвыборной программе он об этом заявлял, но там были совершенно другие условия. Ему нужно было завоевать сердца и умы избирателей, а в Штатах достаточно много людей, сочувствующих нашей стране. Потому он заручился поддержкой этих людей. Сейчас ситуация развивается в том же русле: никаких существенных изменений во внешнеполитическом тренде США нет. Более того, на саммите G-7 Трамп заявил, что Россия является угрозой для НАТО», — высказывает свое мнение в беседе с ФАН директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Про выстраивание отношений с Россией как раз говорили другие политики — японский премьер Синдзо Абэ и французский президент Эммануэль Макрон.

«У Абэ прагматичный подход: он хочет вернуть острова Курильской гряды. А Макрон — политик молодой и мясом еще не оброс. Его бросает из полымя да в омут, из одной крайности в другую. То он высказывается в пользу санкций в отношении России, то говорит об улучшении отношений с Москвой. Так что обращать внимание на его слова не стоит. Тот же председатель Евросовета Дональд Туск заявил о том, что необходимо расширить санкционное давление на Россию, с чем Трамп согласился», — продолжает эксперт ФАН.

В Штатах ведь поставили условие перед Москвой — по сути дела, речь идет о том, чтобы Россия вернула Крым. Понятное дело, что этого не будет.

«Поймите, о Донбассе речи уже давно не идет. Трамп все чаще говорит о том, что Россия якобы аннексировала Крым. Еще два месяца назад Рекс Тиллерсон заявлял о том, что Вашингтон готов рассмотреть смягчение санкций в ответ на ядерную программу России. То есть мы сокращаем ядерное вооружение, закрываем несколько серьезных проектов (например, по ракетам средней дальности), прекращаем строительство мощных подводных лодок «Борей» — а в ответ уступка США», — считает Гусев.

По прогнозам экспертов, Трамп, напротив, может расширить санкции в отношении России — даже из-за сирийского вопроса. Хотя те же Штаты действуют по не совсем понятному сценарию. Они, к примеру, ведут переговоры с курдами и ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ).

«Никакого смягчения в отношении России не будет. Исходя из этого, переговорный процесс между США и Россией находится на самой низшей точке взаимодействия. Встреча Путина и Трампа состоится, но она будет носить кулуарный характер на саммите G-20 в Гамбурге в начале июля. Трамп уже встретился с сотней (или даже больше) видных политических лидеров, пригласил президента Филиппин и КНДР, но не позвал к себе Путина. Это показательный момент», — говорит он.

Понятно, что саммит — не место для встречи. Нужна серьезная переговорная площадка, где стороны имели бы возможность в течение длительного времени пообщаться. А так они встретятся в коридоре — уровень общения не тот.

«Человек чуть ли не 70 лет занимался крупным бизнесом, там нет ничего, кроме прагматизма. Понятия любви и дружбы — из другой оперы. Он всю жизнь занимался рейдерскими захватами, делил, покупал и перепродавал. Этот прагматизм наблюдается у Трампа и в политике. Вы отдайте Крым — будем с вами разговаривать. Он же торгаш, идет простой торг. Но Россия жертвовать ничем не собирается: ни полуостровом, ни ядерными стратегическими силами. Ради чего - ради мнимых уступок? Трамп смягчит санкции, а через полчаса усилит. За ним стоят силы, он зависим. В глубине души он мог бы быть готов к подвижкам в отношении России, но ему просто не дадут этого сделать — и политическая элита США, и финансовые, банковские, промышленные структуры, стоящие за ним», — добавляет Гусев.

Как пишет Lenta.ru, тайным желаниям Трампа может помешать и расследование по «вмешательству правительства России в президентские выборы 2016 года». Американские конгрессмены хотят ввести новые антиамериканские санкции, а законодатели от обеих партий полны скепсиса к любым попыткам президента США заключить сделку с Москвой.

* Организация запрещена на территории РФ.