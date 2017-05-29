Наводнение в Шри-Ланке унесло более 150 жизней

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Коломбо, 29 мая. Количество погибших в результате наводнений жителей Шри-Ланки в течение минувших выходных увеличилось до 164 человек. На фоне продолжающихся штормовых ветров и ливней власти не могут установить местонахождение еще около сотни человек.

Правительство острова оценило количество жителей, вынужденных покинуть свой кров из-за наводнения и масштабных оползней, в 442 тысячи человек. Некоторые города страны в результате наводнения оказались на глубине 5 метров. Подобных интенсивных ливней на Шри-Ланке не наблюдалось с 2003 года.

Центр реагирования на чрезвычайные ситуации на Шри-Ланке предупредил, что ураганный ветер со скоростью, достигающей 80 км в час, и проливные дожди в различных частях страны будут продолжаться в понедельник и вторник. Страна уже обратилась в Организации объединенных наций с просьбой о помощи в устранении последствий двойного стихийного бедствия.