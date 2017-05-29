Полиция задержала 16-го подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

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Манчестер, 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си по подозрению к причастности к трагическим событиям 22 мая. Об этом говорится в социальной сети Twitter.

Всего же британская полиция задержала 16 человек по делу о террористическом акте. На сегодняшний день под стражей находятся 14 подозреваемых.

Напомним, взрыв на концертном стадионе «Манчестер Арена» прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта американской поп-дивы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 70 получили ранения.

Полиция сразу квалифицировала случившееся как теракт. В результате проведенных мероприятий удалось установить исполнителя теракта. Позднее полиция опубликовала фотографии смертника.