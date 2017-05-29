Ученые развеяли главные мифы о вреде соли для человека

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Вашингтон, 29 мая. Научная группа, состоящая из американских и британских исследователей, опубликовала работу, в которой развенчивает главные мифы о вреде соли на организм человека.

По мнению ученых, «белая смерть» не представляет опасность, как это было принято считать ранее. Напротив – недостаток соли может привести к ожирению и даже к проблемам половой системы.

Кроме того, исследователи категорически опровергают заявления о том, что соль может привести к сердечнососудистым заболеваниям. Также исследователи советуют увеличить прием соли при гипертонии, а не снижать, как рекомендовали ранее.