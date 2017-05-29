Водительские права в России предлагают выдавать после теста на агрессивность

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Москва, 29 мая. В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Сербского разрабатывают новый формат проверки россиян, желающих получить права. Предполагается, что психологическое исследование поможет выявить уровень агрессивности водителей.

Психологи пришли к выводу, что профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП. Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрий Калинкин пояснил «Известиям», что в настоящее время закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования.

По его мнению, «критерий допуска или недопуска к вождению должен устанавливать не только психиатр, но и клинический (медицинский) психолог».

По словам Калинкина, психологи разрабатывают ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению.