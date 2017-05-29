Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Центробанк информировал о том, что утром в понедельник было принято решение об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности, выданное двум российским кредитным организациям: московскому «Айви Банку» и РИТЦ Банку из Петрозаводска. Оба банка были признаны неспособными выполнить свои кредитные обязательства перед вкладчиками.

«Бизнес-модель Айви Банк в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации», — отмечено в пресс-релизе Центробанка. Модель с самокредитованием ставила под угрозы интересы вкладчиков, и по этим причинам было принято решение о лишении «Айви Банка» лицензии. Организация занимала 432 место в банковской системе РФ.

РИТЦ Банк из Петрозаводска пострадал из-за дефицита ликвидности и лишился возможности обслуживать вкладчиков. Руководство банка попыталось «спасти» капитал, выведя его из активов банка, после чего Банк России принял решение об отзыве лицензии. Банк не является участником системы страхования вкладов, а в российской финансовой системе занимал 555 место.