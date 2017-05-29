Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп объяснил, почему он полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру

Трамп объяснил, почему он полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру

8:41  29 Мая 2017
201

Трамп объяснил, почему он полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру

Вашингтон, 29 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет своему зятю и советнику Джареду Кушнеру на фоне сообщений о его предложении сформировать тайный канал связи с Российской Федерацией. Об этом пишет сегодня The New York Times. 

По словам лидера Соединенных Штатов, Джаред проделывает огромную работу для страны, поэтому имеет полное доверие. 

«Он уважаем практически всеми и работает над программами, которые сохранят для нашей страны миллиарды долларов», — отметил Трамп.  

Американский президент также добавил, что «Кушнер просто очень хороший человек, а это очень важно». 

Напомним, ранее стало известно, что в американском конгрессе призвали зятя Трампа прокомментировать сообщения о создании канала связи с Москвой. 

 

#сша #трамп #вашингтон #кушнер
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть