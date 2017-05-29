Трамп объяснил, почему он полностью доверяет своему советнику и зятю Кушнеру

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Вашингтон, 29 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет своему зятю и советнику Джареду Кушнеру на фоне сообщений о его предложении сформировать тайный канал связи с Российской Федерацией. Об этом пишет сегодня The New York Times.

По словам лидера Соединенных Штатов, Джаред проделывает огромную работу для страны, поэтому имеет полное доверие.

«Он уважаем практически всеми и работает над программами, которые сохранят для нашей страны миллиарды долларов», — отметил Трамп.

Американский президент также добавил, что «Кушнер просто очень хороший человек, а это очень важно».

Напомним, ранее стало известно, что в американском конгрессе призвали зятя Трампа прокомментировать сообщения о создании канала связи с Москвой.