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Экономика
Автовладельцы собираются засудить General Motors 

Автовладельцы собираются засудить General Motors 

8:32  29 Мая 2017
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Автовладельцы собираются засудить General Motors 

Нью-Йорк, 29 мая. Владельцы автомобилей производства General Motors (GM) обвинили ее в целенаправленном нарушении экологических норм в США. 

Автовладельцы подали иск на GM в федеральный окружной суд в Детройте. Компанию обвиняют в том, что в ее машинах с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло обходить жесткие требования, касающиеся содержания вредных веществ в выхлопных газах. 

Напомним, ранее из-за подобных обвинений скандал разгорелся с немецким автоконцерном Volkswagen. Им предстоит выплатить около 20 млрд долларов.

Автовладельцы собираются засудить General Motors 

В коллективном иске против General Motors отмечается, что указанное ПО могло быть установлено примерно в 705 тыс. пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Размер требуемой компенсации пока не называется.

Представители компании отвергли все обвинения.

#volkswagen #general motors #gm
Олеся Волкова
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