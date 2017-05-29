Опубликованы фото «заряженного» купе BMW M8

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Мюнхен, 29 мая. Ровно через 24 часа после официального дебюта купе М8 от BMW, были опубликованы фото модели.

Несмотря на камуфляжную пленку, которой покрыт автомобиль, специалисты смогли рассмотреть кое-какие особенности модели и рассказать об этом всей заинтересованной общественности.

Итак, автоновинка имеет более агрессивный обвес. Под капотом, скорее всего, будет установлен 600-сильный силовой агрегат. Кроме того, в BMW заявили, что на базе купе М8 создадут гоночную модель, которая будет участвовать в марафоне «24 часа Ле-Мена».

Добавим, что старт продаж новой BMW M8 ожидается уже в следующем году.

