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Опубликованы фото «заряженного» купе BMW M8

Опубликованы фото «заряженного» купе BMW M8

8:29  29 Мая 2017
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Опубликованы фото «заряженного» купе BMW M8

Мюнхен, 29 мая. Ровно через 24 часа после официального дебюта купе М8 от BMW, были опубликованы фото модели.

Несмотря на камуфляжную пленку, которой покрыт автомобиль, специалисты смогли рассмотреть кое-какие особенности модели и рассказать об этом всей заинтересованной общественности.

Опубликованы фото «заряженного» купе BMW M8

Итак,  автоновинка имеет более агрессивный обвес. Под капотом, скорее всего, будет установлен 600-сильный силовой агрегат. Кроме того, в BMW заявили, что на базе купе М8 создадут гоночную модель, которая будет участвовать в марафоне «24 часа Ле-Мена».

Добавим, что старт продаж новой BMW M8 ожидается уже в следующем году.
 

Алексей Громов
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