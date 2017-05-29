Кровь с потолка: гостя в Омске убили из-за окурка

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Омск, 29 мая. В ночь на понедельник жительницу одного из домов на улице 4 Транспортная в Омске испугала кровь, капающая с потолка в ее квартире. Она подумала, что кто-то убил ее соседа сверху, и сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов. Они-то и выяснили, что ее сосед не убит, а сам является убийцей.

По данным следствия, 56-летний житель этого дома пригласил в гости 57-летнего знакомого. В какой-то момент гость бросил на пол окурок, чем разозлил хозяина. Свои претензии тот выразил в нападении на курильщика.

«Подозреваемый нанес множество ударов ножом потерпевшему, причинив множественные ранения. От этих травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СУ СК по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

