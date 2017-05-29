Житель Иркутской области хотел припугнуть ружьем знакомого, но застрелил брата

В Избранное

Скопировать

Иркутск, 29 мая. Мужчина застрелил родственника в Усолье-Сибирском, а хотел всего лишь попугать знакомого. Медики пытались спасти пострадавшего, но не смогли. В настоящее время против стрелка возбуждено дело по статье «Убийство».

По данным следствия, 28-летний подозреваемый устроил у себя дома застолье, в котором приняли участие его двоюродный брат и их общий знакомый. В какой-то момент спиртное привело к недопониманию, а затем и ссоре фигуранта дела и товарища. Первый выхватил ружье и начал пугать обидчика, но в какой-то момент раздался выстрел.

«Подозреваемый случайно нажал на спусковой крючок охотничьего ружья, пуля попала в бедро его 42-летнему родственнику. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, но медики лишь констатировали его смерть», — сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Суд избрал стрелку меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас следователи допрашивают очевидцев.