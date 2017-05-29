Град, оползень и угроза затопления: на Ставрополье эвакуируют 40 тысяч человек из-за угрозы прорыва дамбы

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Массовая эвакуация населения началась на Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы. Более 40 тысяч человек вывозятся из семи населенных пунктов из-за того, что дамба на Отказненском водохранилище может не выдержать. Об этом заявил глава региона.

Решение вывести жителей Советского и Буденновского районов Ставрополья принял накануне губернатор Владимир Владимиров на заседании краевой комиссии по ЧС.

«Мы совершили облет, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище. Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации», — пояснил он.

В непосредственной близости от дамбы находится село Отказное. Его жителей вывозят в первую очередь. За ними станут эвакуировать жителей из Зеленокумска. С 12 часов и далее по графику — села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное.

Для временного размещения людей подготовлены 100 пунктов. Эвакуированных жителей поселят в 15 краевых школах. В операции будут задействованы около пяти тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих вооруженных сил и Росгвардии, волонтеров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов. Въезд на эвакуированную территорию будет осуществляться только по паспортам в сопровождении представителей МЧС и полиции

Местные жители в соцсетях пишут о том, что ранее таких ситуаций в крае не было.

«Что за … начала твориться? Ведь раньше такого не было», — возмущается Андрей Чабан.

Комментаторы ищут возможные причины ЧП в регионе.

«Потому, что за водохранилищами ухаживать нужно. А их со времен Советской власти никто в порядок не приводил, также как другие объекты бросили…», — пишет Александр Устинов.

А Надежда Грухина сообщает о том, что «раньше были в резерве старые русла реки Кума, а теперь их перекрыли и удалили трубы. Озеро Светлуха в Буденновском районе, пересыхает и другие старицы постигла та же участь».

«Очень хочется, чтобы у нас на Ставрополье был мир и согласие и не было катаклизмов», — пишет Валентина Едаменко.

Кроме того в сети было опубликовано любительское видео, показывающее с высоты полета дрона состояние водохранилища на 28 мая.

По сообщению местных СМИ, за минувшие сутки в крае в пять раз увеличилось число затопленных домов. Вода зашла в 1789 жилых построек в нескольких районах региона.

А по данным МЧС региона, сейчас пострадавшими числятся 5531 человек, из них 954 ребенка. При этом всего подтоплены 2715 придомовых территорий, где живут 8401 человек. Уже временно покинули свои дома более двух тысяч человек.

Самая тяжелая ситуация в настоящее время в селе Левокумка. Там вышла из берегов река Кума. При этом уровень воды местами достигает более полутора метров.

Сейчас там работают 24 круглосуточных комплексных пункта жизнеобеспечения населения. На базе школы №8 функционируют 10 пунктов выдачи документов. Есть здесь и подвижный пункт питания. Местным жителям привозят бутилированную воду и предметы первой необходимости.

Ставропольский Гидрометцентр продолжает давать неутешительные прогнозы, сообщая, что в отдельных пунктах края ожидается сильный дождь с грозой и градом.

«На территории региона сохраняется вероятность возникновения ЧС природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населённых пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением приусадебных участков и домов, расположенных в пойме», — сообщают в ведомстве.

Ранее в сети появилось видео, снятое на автомобильный регистратор. Водитель со Ставрополья запечатлел выпадение довольно крупного града.

Из-за затянувшихся ливней на Ставрополье произошел оползень. В эпицентре оказалась окраина дачной территорий садоводства «Ягодка».

Сильнее всех пострадали два дома – они оказались разрушены полностью. Еще из трех домов были эвакуированы семьи из-за возможной угрозы обрушения. К их участкам смещение грунта подошло на 1,5-2 метра, сообщили в администрации города Ставрополя.