Ученые: Морковный сок защитит от рака груди и простаты

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Нью-Йорк, 29 мая. Исследователи из Соединенных Штатов и Великобритании, работавшие над изучением факторов, способных затормозить развитие рака в человеческом теле, рекомендуют обратить внимание на морковь. По их мнению, повседневный столовый овощ обладает множеством полезных свойств и способен даже предотвратить онкологию.

Ученые из американского Университета Туксона в Аризоне уверены, что в борьбе с раком помогают содержащиеся в моркови каротиноиды. По их словам, всего одна чашка морковного сока в день позволит предотвратить такие грозные заболевания, как рак предстательной железы, мочевого пузыря, груди и толстой кишки. Ученые провели экспериментальное тестирование, в ходе которого морковный сок положительно влиял на состояние здоровья женщин с раком груди.

Ранее британские ученые предположили, что употребление моркови может тормозить развитие лейкемии у крыс.