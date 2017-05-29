Ученые доказали, что ежедневные прогулки снижают риск развития рака груди

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Чапел-Хилл (штат Северная Каролина, США), 29 мая. Научные специалисты из Университета Северной Каролины определили, что прогулки могут уменьшать вероятность развития рака груди на 30%. Об этом пишет издание The Daily Mail.

В пользе прогулок сомневаться не приходится, однако американские ученые доказали новые полезные свойства пешего времяпрепровождения. Так, во время ходьбы снижается вероятность формирования жировой ткани, которую и называют причиной появления онкологии.

Эксперты исследовали данные более трех тысяч женщин в возрасте от 20 до 98 лет. Отмечается, что 50% участниц страдали из-за рака груди. Оказалось, что женщины, которые отводили для прогулок 10-19 часов еженедельно на 30% защищали себя от развития онкологии.

Американские исследователи напоминают, что для поддержания своего здоровья на должном уровне совсем не обязательно ходить в спортивные залы. Пешие прогулки отлично справляются с данной задачей — они уменьшают у женщин уровень гормонов тестостерона и эстрогена, провоцирующих возникновение опухоли.