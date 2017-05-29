Гигиенический ликбез: ученые рассказали, как надо правильно мыть руки

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Вашингтон, 29 мая. Американские ученые в ходе очередных исследований пришли к выводу, что правильно мыть руки может лишь каждый 20-й житель Земли. Об этом сообщает RT.

В связи с этим исследователи выпустили специальную памятку, где в подробностях описали процесс мыться рук, дабы он был максимально эффективным и полезным для здоровья.

Во-первых, мыть руки лучше всего с обычным мылом, которое эффективнее справляется с микробами, чем любые другие разрекламированные антибактериальные вещества.

Во-вторых, и что самое главное, это время, которое тратится на мытье рук – как оказалось, чтобы хорошо отмыться от микробов, надо намыливать руки хотя бы в течение минуты.

В-третьих, вытирать руки после мыть лучше не обычным полотенцем, а одноразовым бумажным полотенцем или специальной сушилкой.

В-четвертых, ученые подчеркивают, что мыть руки можно в воде разных температур – если взять на вооружение написанное выше, то нет разницы, мыть ли руки в холодной воде, или в горячей.