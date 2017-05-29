Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Президент Южной Кореи ознакомился с посланием Путина

Президент Южной Кореи ознакомился с посланием Путина

8:12  29 Мая 2017
55

Президент Южной Кореи ознакомился с посланием Путина

Сеул, 29 мая. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился со специальными посланниками по итогам их визита в Россию, сообщает сегодня агентство Ренхап.

По данным агентства, в ходе совещания в сеульской резиденции президента, представитель Демократической партии «Тобуро» Сон Ен Гиль, который недавно вернулся из поездки в Москву, проинформировал Мун Чжэ Ина о деталях поездки в Россию и встречи с ее лидером и передал главе государства ответное послание от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что встреча Сон Ен Гиля с президентом РФ состоялась 24 мая.

#владимир путин
Олег Сорокин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть