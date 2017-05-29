Эксперт рассказал, за счет чего «Зенит» может одолеть «Химки» в полуфинале Лиги ВТБ

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Москва, 29 мая. Московский ЦСКА, подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань» и петербургский «Зенит» сражаются в полуфиналах Единой Лиги ВТБ.

Если в первой полуфинальной паре ЦСКА — «Локомотив» все ясно: дружина Димитриса Итудиса вряд ли оставит краснодарским баскетболистам шанс зацепиться в этой серии, то в паре «Зенит» — «Химки» все намного интереснее, несмотря на то, что сине-бело-голубые сенсационно взяли две игры на своем паркете.

По мнению наставника сборной России Бориса Соколовского, команда Василия Карасева выглядит фаворитом в этой паре. Российский специалист отметил, что ему нравится работа обоих тренеров.

«Химки» и «Зенит» показывают скоростной баскетбол, но небольшое преимущество я отдаю «Зениту», — рассказал «Известиям» Соколовский.

Специалист полагает, что многое будет зависеть от игры защитников. Так, он считает, что защитник «Зенита» Стефан Маркович сильнее своих оппонентов.

«Не зря уже пошли разговоры, что по завершении сезона сербский баскетболист примкнет к рядам армейцев. Отмечу и Яниса Тимму, который порой в одиночку может выиграть самый сложный матч. В составе «Химок» это может сделать Алексей Швед», — подытожил он.