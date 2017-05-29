BMW отказалась от разработки электромобиля i5

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Берлин, 29 мая. Руководство немецкой BMW приняло решение отказаться, по крайней мере временно, от расширения модельного серии электромобилей, включающей хэтчбэк i3 и купе i8. Концерн предпочел временно оставить планы по вводу в строй нового автомобиля ради разработки гибридных версий BMW X3 и 4-Series.

Как отмечают аналитики, компания BMW отказалась от работ по созданию следующего поколения электромобиля ради возможности расширить свое присутствие на китайском рынке.

Электромобиль BMW i5 планировалось создавать на базе седана BMW 5-Series, были даже запатентованы несколько вариантов кузова для новой модели. Однако позже руководство компании приняло решение перевести отдел, занимавшийся электромобилями, на разработку новейшей системы автономного вождения iNEXT.