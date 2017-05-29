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Технологии
BMW отказалась от разработки электромобиля i5

BMW отказалась от разработки электромобиля i5

7:58  29 Мая 2017
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BMW отказалась от разработки электромобиля i5

Берлин, 29 мая. Руководство немецкой BMW приняло решение отказаться, по крайней мере временно, от расширения модельного серии электромобилей, включающей хэтчбэк i3 и купе i8. Концерн предпочел временно оставить планы по вводу в строй нового автомобиля ради разработки гибридных версий BMW X3 и 4-Series.

BMW отказалась от разработки электромобиля i5

Как отмечают аналитики, компания BMW отказалась от работ по созданию следующего поколения электромобиля ради возможности расширить свое присутствие на китайском рынке. 

Электромобиль BMW i5 планировалось создавать на базе седана BMW 5-Series, были даже запатентованы несколько вариантов кузова для новой модели. Однако позже руководство компании приняло решение перевести отдел, занимавшийся электромобилями, на разработку новейшей системы автономного вождения iNEXT.

BMW отказалась от разработки электромобиля i5

Валентин Меликов
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