Ученые объяснили отсутствие контактов между людьми и инопланетянами

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Лондон, 29 мая. Ученые из Оксфордского университета и сербского Института будущего человечества нашли причину отсутствия контактов между людьми и инопланетянами.

Как пишет «Лента.Ру», все дело в том, что человечество еще не вышло на должный уровень развития, поэтому пока не в состоянии наладить контакт с неземными цивилизациями и другими формами жизни.

Диалог между Землей и другими разумными частями Вселенной может начаться не раньше того времени, когда люди начнут более уверенно колесить по Космосу, совершая полеты на другие планеты, колонизируя их.

Как считают ученые, во Вселенной может быть огромное количество разумных цивилизаций, которые общаются между собой, и планета Земля находится на пути к этому.