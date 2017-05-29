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Ученые объяснили, почему стоит бояться вторжения инопланетян

Ученые объяснили, почему стоит бояться вторжения инопланетян

7:38  29 Мая 2017
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Ученые объяснили, почему стоит бояться вторжения инопланетян

Вашингтон, 29 мая. Научные сотрудники из Соединенных Штатов рассказали о том, стоит ли в действительности бояться вероятного вторжения инопланетной жизни на Землю.

По мнению американских уфологов, есть виды пришельцев, которые действительно могут представлять серьезную угрозу для человечества. Одной из ключевых задач инопланетян является не какая-нибудь разведывательная цель, а конкретно проявление агрессии относительно других цивилизаций.

По причине того, что внеземные цивилизации во много раз превосходят людей в техническом оборудовании и, конечно, оружии, это может представлять опасность для человеческой цивилизации. 

Ученые объяснили, почему стоит бояться вторжения инопланетян

Однако, отмечают эксперты, на сегодняшний день НЛО не так активны, как это было раньше. 

#ученые #инопланетяне #уфологи #нло #человек #пришельцы
Дана Балан
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