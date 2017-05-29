Сирия: курды нанесли ракетный удар по турецким войскам в провинции Алеппо

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Африн, 29 мая. Сирийские курды приступили к активным действиям в ответ на агрессию со стороны протурецких вооруженных группировок на территории сирийской провинции Алеппо. Курдские «Силы народной мобилизации» (YPG) нанесли ракетный удар по позициям турецких войск на линии Азаз — Мареа, в непосредственной близости от сирийско-турецкой границы.

Видео с места нанесения удара было распространено турецкими СМИ.

YPG responds to attacks by Turkey backed groups near Azaz and Marea pic.twitter.com/q7S4biFp0t — Mutlu Civiroglu (@mutludc) May 29, 2017

Напомним, как сообщала «Газета.ru», вооруженные силы Турции регулярно наносят авиа- и ракетные удары по позициям курдских вооруженных группировок в Сирии под предлогом борьбы с турецкими курдскими сепаратистами из Рабочей партии Курдистана. Под удар неоднократно попадало мирное курдское население в Сирии. Ранее представители YPG сурово осудили турецкую агрессию, однако воздерживались от боевых действий.