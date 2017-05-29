Власти Ставрополья проведут эвакуацию жителей семи поселений из-за паводка

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Ставрополь, 29 мая. Власти Ставропольского края из-за поводка проведут эвакуацию населения из семи населенных пунктов, что на востоке региона. Как сообщают «Известия», информация об этом опубликована на официальном сайте краевого правительства.

«Решение об эвакуации населения в Советском и Буденновском муниципальных образованиях было принято после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснил глава администрации края, есть высокий риск разгерметизации Отказненского водохранилища. По мнению Владимира Владимирова это может случиться уже днем в понедельник 29 мая.