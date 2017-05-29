Лесные пожары стремительно распространяются в Забайкальском крае

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Чита, 29 мая. Власти Забайкальского края распространили информацию о многократном росте площади региона, охваченной лесными пожарами. Всего за двое суток площадь, охваченная возгораниями, увеличилась с 400 до 1200 тысяч гектаров.

«По данным на утро понедельника, в регионе действуют семь лесных пожаров на общей площади 382 га, еще пять пожаров локализованы на 218 га. Кроме того, на землях Минобороны РФ действует один лесной пожар на площади 600 га. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в региональном Минприроды.

К тушению пожаров привлечено значительное количество сотрудников пожарной охраны МЧС, в том числе почти две сотни пожарных-десантников, специализирующихся на парашютных высадках в охваченных пожарами районах.

В настоящее время сразу в нескольких регионах Сибири обширные районы леса охвачены пожарами. Огнем частично уничтожены несколько населенных пунктов, более 700 человек лишились крова.