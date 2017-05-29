Суперкар McLaren P1 LM установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг
Нюрбург (Германия), 29 мая. В середине мая китайский электрический гиперкар Nio установил новый рекорд Нюрбургринга, промчав один круг за 6 минут 45,9 сек. Вот только рекорд продержался недолго — в минувшее воскресенье суперкар McLaren P1 LM его обновил.
Британский суперкар преодолел один круг на трассе Нюрбургринг всего за 6 минут 43,2 сек.
Что касается технических параметров, то в авто установлен 4-литровый двигатель с двумя компрессорами и электромотором. McLaren P1 LM создали из достаточно легких металлов, благодаря чему удалось добиться уменьшения массы авто на 60 кг.
Также создатели модернизировали аэродинамику, усовершенствовали заднее антикрыло и многое другое.