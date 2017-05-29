Эксперты выяснили национальность хакеров, создавших вирус WannaCry

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Создателями вируса-вымогателя WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на специалистов по кибербезопасности.

Газета пишет о том, что эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода WannaСry и он показал, что его создатель является носителем южного диалекта китайского языка. Один из терминов, который использовался в первичном коде вируса характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура.

Исследователи также установили, что изначально он был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Согласно данным американской компании Symantec, которая выступила с заявлением ранее, хакеры, создавшие вирус-вымогатель являются выходцами из Северной Кореи.

По данным экспертов «Лаборатории Касперского», к атаке причастна группа хакеров, которая называет себя Lazarus и ранее уже была замешана в крупных кибераферах. Именно они причастны к хищению средств центрального банка Бангладеш в 2016 году и атаке на студию Sony в 2014 году.

Напомним, что 12 мая была произведена хакерская атака на компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах мира. Всего было зафиксировано более 45 кибернападений с использованием вируса-шифровальщика WannaСry. Наибольшее число попыток заражения было зафиксировано в России. В нашей стране атаке подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора «Мегафон», МВД и МЧС. За расшифровку данных злоумышленники требовали от жертв заплатить по 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

Остановить на время атаку WannaСry смог специалист по кибербезопасности из Великобритании. От известен в Twitter под ником @malwaretechblog. Им оказался 22-летний британский программист Маркусу Хатчинсу. Воспользовавшись лазейкой, которую оставили сами хакеры, он зарегистрировал так называемый домен-выключатель. Однако позже создатели вируса-вымогателя переписали его код и вирус продолжил свое шествие по странам Азии.

Так, по данным британского издания The Telegraph, в Китае было зафиксировано 30 тысяч заражений. От вируса-шифровальщика даже пострадали компьютеры крупной нефтегазовой компании PetroChina. О нескольких случаях заражения сообщили власти Южной Кореи. В Японии атаке подверглись компьютеры на 600 объектах, в том числе часть компьютеров крупного японского производителя электроники Hitachi.

Не более 5% от внедрения вируса-вымогателя пришлось на компьютеры из Индии, правда, серьезного урона в этой стране он не нанес.

Позже в Таиланде программист Чанвит Кеокаси разработал программу, способную блокировать вирус, атака которого затронула более 200 тысяч человек.

Эксперты ожидают продолжения хакерских атак «в ближайшие дни и недели». Они отмечают, что создатели WannaСry обновляют свои программы, делают их более эффективными, в то время как другие киберзлоумышленники, вдохновленные их примером, способны проворачивать и собственные махинации.

СМИ сообщают о том, что создатели вируса-вымогателя заработали около 42 тысяч долларов, правда, пока не спешат их снимать.

Кроме того компания Microsoft подтвердила информацию о том, что хакеры, организовавшие кабератаки по всему миру, воспользовались шпионским программным обеспечением, которое применяло Агентство национальной безопасности США. Его ранее распространила группа хакеров, выступающая под псевдонимом Shadow Brokers.

Глава корпорации Microsoft Брэд Смит заявил о необходимости неотложных коллективных шагов для борьбы с вымогателями, сравнив утечку с кражей у военных нескольких крылатых ракет Томогавк

«Руководства стран мира должны воспринимать нынешнюю атаку в качестве тревожного звонка. Им нужно сформировать другой подход и применять в киберпространстве такие же строгие правила, как при охране оружия в физическом мире», — отметил он.

Для защиты от вируса Microsoft выпустила обновления программного обеспечения, в том числе для операционных систем Windows XP, Windows 8 и Windows Server 2003, поддержка которых уже прекращена.