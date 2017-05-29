Донбасс: ВСУ в течение суток 3 раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

В Избранное

Скопировать

Луганск (ЛНР), 29 мая. ВСУ в течение последних 24 часов вновь нарушали на территории Луганской народной республики «режим тишины», обстреляв ЛНР три раза.

Как сообщает народная милиция, в результате обстрелов со стороны киевских силовик пострадавших среди мирных жителей, а также личного состава нет. Также не причинен ущерб инфраструктуре ЛНР.

Все три обстрела были зафиксированы в вечернее время: с направления Крымского были обстреляны Фрунзе и Смелое, со стороны Катериновки киевские силовики обстреляли Молодежное.

ВСУ во время обстрелов применяли вооружение БМП, а также минометы 120 мм.

