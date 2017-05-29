Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Посягнули на святое: ученые не верят в теорию Дарвина, считая людей инопланетянами

Посягнули на святое: ученые не верят в теорию Дарвина, считая людей инопланетянами

6:59  29 Мая 2017
762

Посягнули на святое: ученые не верят в теорию Дарвина, считая людей инопланетянами

Лондон, 29 мая. Британские ученые, возглавляемые профессором Викрамасингом из университета Кардиффа, утверждают, что люди это - …инопланетяне.

Как пишут местные СМИ, исследователи неожиданно пришли к выводу, что человек не проделывал огромный эволюционный путь, а имеет внеземное происхождение и колонизировал голубую планету.

Посягнули на святое: ученые не верят в теорию Дарвина, считая людей инопланетянами

Случилось это, по мнению ученых, примерно 3,5 млн лет назад. Тогда же на Землю попали, благодаря пролетающей комете, и другие микроорганизмы, которую и сделали жизнь на нашей планете такой, какой мы видим ее сейчас.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть