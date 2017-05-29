Патриарх Кирилл освятил в Киргизии православный храм и закладку гимназии
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Бишкек, 29 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения Свято-Воскресенского собора, являющегося главным православным храмом Киргизии.
Сообщается, что предстоятель Русской православной церкви, находящийся с первопрестольным визитом в Киргизии, также освятил закладной камень на строительстве нового учебного комплекса православной гимназии при храме Святого Князя Владимира в Бишкеке.
Отмечается, что после завершения праздничной воскресной литургии и крестного хода патриарх поблагодарил власти Киргизии за поддержку добрых отношений между православными и мусульманами.
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