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Общество
Патриарх Кирилл освятил в Киргизии православный храм и закладку гимназии

Патриарх Кирилл освятил в Киргизии православный храм и закладку гимназии

7:07  29 Мая 2017
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Патриарх Кирилл освятил в Киргизии православный храм и закладку гимназии

Бишкек, 29 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения Свято-Воскресенского собора, являющегося главным православным храмом Киргизии.

Сообщается, что предстоятель Русской православной церкви, находящийся с первопрестольным визитом в Киргизии, также освятил закладной камень на строительстве нового учебного комплекса православной гимназии при храме Святого Князя Владимира в Бишкеке.

Отмечается, что после завершения праздничной воскресной литургии и крестного хода патриарх поблагодарил власти Киргизии за поддержку добрых отношений между православными и мусульманами.

Ирина Новикова
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