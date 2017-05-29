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Спорт
Майкон готов отказаться от других предложений ради «Локомотива»

Майкон готов отказаться от других предложений ради «Локомотива»

7:04  29 Мая 2017
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Майкон готов отказаться от других предложений ради «Локомотива»

Москва, 29 мая. Грядущим летом у форварда столичного «Локомотива» Маркеса Майкона истекает контракт. Бразилец может стать свободным агентом и перейти в другую команду. 

Руководство «Локомотива» не спешит продлевать контракт с 27-летним футболистом, из-за чего может остаться ни с чем. Во-первых, к Майкону проявляет интерес ряд европейских клубов. А, во-вторых, железнодорожники не выручат никаких денежных дивидендов, поскольку игрок станет свободным агентом. 

По словам источника «Известий», многие клубы привлекает тот факт, что игрока можно пригласить безвозмездно, к тому же это очень интересный и молодой нападающий. 

Однако и сам бразилец еще, скорее всего, не определился с дальнейшими планами, поскольку ничего не отвечает на предметный интерес из ряда азиатских и европейских клубов.

«Определенности в вопросе продления контракта с «Локомотивом» у Майкона пока нет. Сам игрок очень хотел бы остаться в составе железнодорожников, о чем он уже неоднократно заявлял и тренерскому штабу, и руководству. Сейчас он ждет встречи с президентом «Локомотива», — отметил источник. 

#футбол #москва #локомотив #рфпл #майкон
Дана Балан
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